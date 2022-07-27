«Спартак» встретился с представителями судейского корпуса

Для футболистов, тренерского штаба и руководства клуба была проведена лекция об актуальных рекомендациях судьям при оценке различных эпизодов.

Во встрече приняли участие руководитель департамента судейства РФС Павел Каманцев, его заместитель Николай Иванов, начальник отдела подготовки судей Академии РФС Виталий Мешков, а также инспектор УЕФА, член экспертно-судейской комиссии Николай Левников.