Владимир Быстров: судья помог «Спартаку» победить в матче с «Краснодаром»

«Определённая неожиданность есть, но она отменяется, учитывая то, что произошло удаление. Если наши судьи будут за такое удалять, то не знаю, что будет дальше в чемпионате. Арбитр убил интригу этого матча. И после удаления непонятно было, как можно продолжать играть в футбол. Причём Левников — отличный судья, и почему VAR не вмешался и не стал смотреть тот эпизод



У “Спартака” собраны исполнители более квалифицированные, поэтому то, что они обыграли “Краснодар”, — ничего удивительного. Но они это должны делать без помощи судей! Подарков от Кирилла Левникова быть не должно. Может, он увидел тот эпизод с другой стороны или с вертолёта. Этого делать нельзя. В прошлом туре Безбородов не удалил игрока “Ахмата” за более явное нарушение. И уже в следующем туре квалифицированный арбитр, отсудивший отлично финал Кубка России, делает такое удаление…



“Краснодар” ищет себя. У команды есть проблемы. Тот коллектив, который заканчивал сезон, мне нравился больше, чем тот, который есть сейчас. Причём разница — в футболистах. Но по последней игре судить трудно, потому что судья помог “Спартаку”. Продолжись игра одиннадцать на одиннадцать, неизвестно, как еще всё закончилось бы», — цитирует Быстрова «Советский спорт».