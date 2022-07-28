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00:05 (мск), источник: Sports.Ru

Дзюба по-прежнему без контракта: тренируется с «Рубином», ходит в цирк и ждет предложений

Вариантов осталось немного.

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Источник: Sports.Ru

Новый сезон Мир РПЛ уже стартовал, а Артем Дзюба все еще без контракта. Нападающий продолжает тренироваться с «Рубином», который уже проигрывает в Первой Лиге (причем в крытом манеже). Поддерживая спортивную форму, Артем не выпадает из новостных сводок: принимает роль Дэдпула в видео «Рубина», ходит в цирк Никулина и обрастает все новыми слухами.

Хотели знать, как дела у Артема? Ответ — ниже.

Дзюба посетил цирк Никулина и снова стал Дэдпулом в ролике «Рубина».

Для начала пройдемся по нефутбольным делам.

16 июля «Рубин» опубликовал ролик, приуроченный к началу сезона в Первой лиге. Заканчивается почти двухминутная запись сценой с Дэдпулом — именно в костюме этого персонажа Дзюба прощался с «Зенитом» в мае. «Оу, привет, дружок! А не поможешь найти мне нужный клуб? А то я запутался немного», — говорит герой голосом актера Петра Иващенко и ложится на газон. Намек на полноценный трансфер?

Через несколько дней форвард посетил Цирк Юрия Никулина на Цветном бульваре в Москве: посмотрел представление, посвященное столетию великого артиста.

«Ходили всей семьей: с детьми, бабушками и дедушками, был безумно впечатлен, очень понравилось, видно, что вложили всю душу в создание этой программы.  Отдельное спасибо цирку, организаторам за то, что показали нам потом святая святых — кабинет Юрия Владимировича Никулина, в котором по сей день сохранили все в первозданном виде, а также закулисье цирка, было очень неожиданно и приятно! Получил огромное удовольствие, всем советую — сходите обязательно, потому что это шедевр, и нужно помнить людей, которые по сей день доставляют нам искреннюю радость и удовольствие — рассказал Дзюба.

В Турции Артема не будет, «Сочи» тоже отрицает переговоры. Остается Казань?

А теперь — к трансферным слухам, которые по-прежнему витают вокруг Артема.

Еще в июне писали про интерес ряда турецких грандов, особенно настойчиво Дзюбу отправляли в «Фенербахче». Но член совета директоров клуба Селахаттин Баки все опроверг: «Это слухи, которые не соответствуют действительности».

Metaratings сообщал о контактах Дзюбы с «Сочи» — генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко отреагировал на это стикером facepalm и словами: «Сочи» провел переговоры с Дзюбой? Где вы это все берете? «.

По информации “Спорт-Экспресса”, Артем мог перейти в “Нефтчи” или “Карабах” — снова опровержение. “Контактов с Азербайджаном не было. И если бы вышли [с предложением], то последовал бы отказ. На выходные Артем летал не в Баку, а в Москву. Никто из “Карабаха” или “Нефтчи” не обращался”, — сообщили в окружении футболиста для “Матч ТВ”.

Возможно, Дзюба подпишет полноценный контракт с «Рубином» — тем более, Леонид Слуцкий в восторге от форварда. «Его присутствие в положительную сторону влияет на команду. Когда такой большой мастер тренируется с нами, растут абсолютно все — и молодые, и опытные. Каждый в противоборстве и взаимодействии с Артемом становится лучше», — сказал Слуцкий.

Заявлений от самого Дзюбы пока нет, но, судя по новостям, вариантов у него осталось немного.

Илья Панаев

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