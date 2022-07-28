Верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку»

УФА, 28 июля. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения иск Шамиля Газизова об оспаривании увольнения с поста генерального директора «Спартака». Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Газизов занимал должность генерального директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. С 2012 по 2020 год Газизов работал генеральным директором «Уфы». В марте 2021 года он вернулся к работе в клубе из столицы Башкортостана на этой должности.