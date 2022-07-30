«Зенит» — «Локомотив»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

Из одного из самых неудобных соперников для «Зенита» «Локомотив» в последние сезоны превратился в одного из самых удобных, особенно если встреча не в Москве. За пару лет «Зенит» дважды победил «Локо» в матчах за Суперкубок на нейтральных полях, в Черкизове играл вничью, а дома громил со счетом 6:1 и оформлял четвертый подряд титул победой 3:1.

На старте нового сезона у питерцев дома пока только разгромы — «Спартака» в Суперкубке и «Крыльев» в чемпионате — а «Локомотив» в гостях не играл, но в связке из двух домашних матчей с «Пари НН» и «Ростовом» не смог добиться ни одной победы. С фаворитом встречи все ясно.

На что ставить

На своем поле в последнее время «Зенит» не только все время побеждает, но и забивает в среднем более 3 мячей за игру, а у «Локомотива» как раз проблемы с обороной: с нижегородцами пропущен гол в единственной атаке команды, игравшей в меньшинстве, с ростовчанами дикий привоз устроил юный вратарь Худяков, а еще из-за травмы надолго выбыл только что приобретенный защитник Фассон. При этом у красно-зеленых проблемы с дисциплиной: команда Марвина Комппера собирает слишком много фолов и карточек.

Логичной выглядит ставка на победу «Зенита» и высокий тотал. «Зенит» тоже не безгрешен в обороне, но брать «обе забьют» в Петербурге рискованно. Победа хозяев с тоталом больше 2.5 кажется надежной, однако коэффициент на такую ставку в БК Olimpbet лишь 1.63. Можно попробовать взять победу «Зенита» с форой (-1.5) — уже за 1.82. Наконец для желающих рискнуть есть смысл попробовать ставку на пенальти за 2.49: «Локомотив» сумбурно выглядит в своей штрафной и техничные зенитовские бразильцы могут поймать на этом соперника, а петербуржцы тоже не всегда аккуратно действуют у своих ворот.

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