«Спартак» — «Оренбург»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

После разгромного поражения в Питере от «Зенита» показалось, что «Спартак» при новом главном тренере Гильермо Абаскале ждут проблемы в чемпионате. Однако красно-белые при определенных вопросах по качеству игры взяли в непростых выездных матчах в Грозном и Краснодаре 4 очка, и это совсем неплохо. В то же время пока не вполне понятно, что же из себя представляет новый «Спартак», и домашний матч с «Оренбургом» отчасти должен ответить на этот вопрос.

«Оренбург» напротив первые два тура после возвращения в РПЛ провел дома, и матчи получились очень разными. Слишком много ошибок в обороне с «Крыльями» привели к тому, что двух забитых мячей не хватило даже для ничьей. Зато с «Уралом» удался разгром, с поправкой, что, как и у «Спартака» в Краснодаре, результат предопределило удаление у соперника в первом тайме. Теперь команду Марцела Лички ждет уже настоящий экзамен.

На что ставить

Букмекеры считают «Спартак» явным фаворитом встречи, хотя в прошлом красно-белым доводилось проигрывать дома оренбуржцам. Многое зависит от того, успеет ли восстановиться к игре лидер и ведущий защитник «Спартака» Георгий Джикия, и хватит ли профессионализма еще одному ключевому игроку Мозесу сыграть так же здорово, как в предыдущих матчах, на фоне разговоров о его возможном уходе.

Марцел Личка честно признался, что играть от обороны его команда, привыкшая доминировать в первой лиге, пока не умеет. Это видно и по результативности на старте РПЛ: «Оренбург», как и «Спартак», забил в двух турах пять голов. Так что ждем обоюдоострый футбол, вероятно, с игровым преимуществом хозяев. Однако «Спартак» настолько нестабилен, что ставить на победу москвичей за скромный коэффициент 1.58 не интересно. Другое дело, рискнуть чуть больше: ставка на то, что обе команды забьют, и тотал голов выйдет больше 2.5, идет на сайте и в приложении БК Olimpbet за 2.09. Дерзайте.

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