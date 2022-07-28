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13:30 (мск), источник: Sports.Ru

«Любителям выкатных полей и раздвижных крыш посвящается». «Факел» показал видео о своем стадионе

«Факел» показал свой стадион перед первой домашней игрой в Мир РПЛ.

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Источник: Официальная страница ФК "Факел" в VK

Центральный стадион профсоюзов в Воронеже представлен в видео как «футбольный олдскул», на котором «пропускали Яшин и Дасаев» и где «не обещают комфорта». А сам ролик посвящен «любителям выкатных полей и раздвижных крыш».

Зато болельщикам обещают, что на стадионе «Факела» они почувствуют «страсть, гордость за родной город, нацеленность на ворота, единение, мощь трибун».

Во время загрузки произошла ошибка.

30 июля «Факел» примет московское «Динамо» в рамках 3-го тура Мир РПЛ.

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