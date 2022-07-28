«Любителям выкатных полей и раздвижных крыш посвящается». «Факел» показал видео о своем стадионе
«Факел» показал свой стадион перед первой домашней игрой в Мир РПЛ.
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«Факел» показал свой стадион перед первой домашней игрой в Мир РПЛ.
Центральный стадион профсоюзов в Воронеже представлен в видео как «футбольный олдскул», на котором «пропускали Яшин и Дасаев» и где «не обещают комфорта». А сам ролик посвящен «любителям выкатных полей и раздвижных крыш».
Зато болельщикам обещают, что на стадионе «Факела» они почувствуют «страсть, гордость за родной город, нацеленность на ворота, единение, мощь трибун».
30 июля «Факел» примет московское «Динамо» в рамках 3-го тура Мир РПЛ.