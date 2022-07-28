Врач «Крыльев Советов» ответил на вопрос об операции Пиняева

«Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Все индивидуально», — цитирует Чачаева РИА Новости.

Напомним, что Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Футболиста доставили в больницу, где установили диагноз спонтанный пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.