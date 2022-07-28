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15:32 (мск), источник: Sport24

Врач «Крыльев Советов» ответил на вопрос об операции Пиняева

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, что 17-летний нападающий Сергей Пиняев избежит операции.

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Источник: ФК "Крылья Советов"

Напомним, что врачи диагностировали спонтанный пневмоторакс.

«Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Все индивидуально», — цитирует Чачаева РИА Новости.

Напомним, что Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Футболиста доставили в больницу, где установили диагноз спонтанный пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.

Контракт Сергея Пиняева с «Крыльями Советов» действует до конца сезона-2024/25.

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