Врач «Крыльев Советов» ответил на вопрос об операции Пиняева
Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, что 17-летний нападающий Сергей Пиняев избежит операции.
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Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал, что 17-летний нападающий Сергей Пиняев избежит операции.
Напомним, что врачи диагностировали спонтанный пневмоторакс.
«Сергею Пиняеву операция не понадобится. Что касается сроков восстановления, трудно предсказать. Все индивидуально», — цитирует Чачаева РИА Новости.
Напомним, что Сергею Пиняеву стало плохо во время тренировки. Футболиста доставили в больницу, где установили диагноз спонтанный пневмоторакс — патологическое скопление воздуха в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании.
Контракт Сергея Пиняева с «Крыльями Советов» действует до конца сезона-2024/25.