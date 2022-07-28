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17:49 (мск), источник: Sports.Ru

Джикия оплатил протез стоимостью 191 204 рубля для 6-летней девочки

Георгий Джикия оплатил протез для 6-летней Софьи Тихоновой.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

Через несколько часов после открытия сбора средств на активный протез кисти ПР0 CYBI-F стоимостью 191 204 рубля капитан «Спартака» в комментариях к посту в инстаграме сообщил, что закрыл сбор.

28-летний футболист также пригласил Соню, проживающую в поселке Светлый Саратовской области, на матч «Спартака». Джикия планирует встретиться с девочкой после игры и сделать ей подарок.

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