Джикия оплатил протез стоимостью 191 204 рубля для 6-летней девочки
Георгий Джикия оплатил протез для 6-летней Софьи Тихоновой.
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Георгий Джикия оплатил протез для 6-летней Софьи Тихоновой.
Через несколько часов после открытия сбора средств на активный протез кисти ПР0 CYBI-F стоимостью 191 204 рубля капитан «Спартака» в комментариях к посту в инстаграме сообщил, что закрыл сбор.
28-летний футболист также пригласил Соню, проживающую в поселке Светлый Саратовской области, на матч «Спартака». Джикия планирует встретиться с девочкой после игры и сделать ей подарок.