«Динамо» на автобусе поедет на матч с «Факелом»
«Динамо» будет добираться на игру против «Факела» на автобусе.
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«Динамо» будет добираться на игру против «Факела» на автобусе.
Автобус с командой 29 июля отправится с базы бело-голубых в подмосковном Новогорске. С 24 февраля по решению Росавиации на перелеты в аэропорт Воронежа наложен запрет.
«Факел» примет «Динамо» в рамках 3-го тура Мир РПЛ 30 июля. Начало матча — в 15:00 по московскому времени. Расстояние от Москвы до Воронежа — примерно 500 км.