ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Зделаром

Контракт с сербом рассчитан на три года с возможностью продления.

Зделару 27 лет, он выступал в сербских «Партизане» и «Белграде», греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В прошлом сезоне полузащитник провел за «Партизан» 50 матчей во всех турнирах, сделав восемь результативных передач. Он является чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Сербии.