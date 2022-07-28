ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Зделаром

Контракт с сербом рассчитан на три года с возможностью продления.
Зделару 27 лет, он выступал в сербских «Партизане» и «Белграде», греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В прошлом сезоне полузащитник провел за «Партизан» 50 матчей во всех турнирах, сделав восемь результативных передач. Он является чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Сербии.
ЦСКА после двух туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает первое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с «Пари Нижний Новгород» 31 июля, начало матча — в 15:00 мск.