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21:20 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА объявил о подписании контракта с футболистом Зделаром

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сербский полузащитник Саша Зделар подписал контакт с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ЦСКА.

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Контракт с сербом рассчитан на три года с возможностью продления.

Зделару 27 лет, он выступал в сербских «Партизане» и «Белграде», греческом «Олимпиакосе» и испанской «Мальорке». В прошлом сезоне полузащитник провел за «Партизан» 50 матчей во всех турнирах, сделав восемь результативных передач. Он является чемпионом Греции и двукратным обладателем Кубка Сербии.

ЦСКА после двух туров Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает первое место в турнирной таблице, набрав 6 очков. В следующем туре армейцы встретятся на выезде с «Пари Нижний Новгород» 31 июля, начало матча — в 15:00 мск.

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