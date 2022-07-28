Экс-форвард «Спартака» Баженов завершает карьеру: «Сейчас много других сфер открывается»

«Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я, в принципе, месяца два назад принял. Просто не говорил об этом. К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится. Буду в определенном качестве и в ФК “Космос” (Долгопрудный). Позже все это будет объявлено», — сообщил Баженов.