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23:00 (мск), источник: Sports.Ru

Экс-форвард «Спартака» Баженов завершает карьеру: «Сейчас много других сфер открывается»

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов объявил о завершении карьеры футболиста.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Sports.Ru

«Я завершил карьеру футболиста. Всему свое время. Решение я, в принципе, месяца два назад принял. Просто не говорил об этом. К счастью, сейчас много всяких других сфер открывается. Мне это очень нравится. Буду в определенном качестве и в ФК “Космос” (Долгопрудный). Позже все это будет объявлено», — сообщил Баженов.

В течение карьеры нападающий выступал за «Сатурн», «Спартак», «Томь» и другие команды. Последним его клубом стал «Олимп-Долгопрудный»-2.

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