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00:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА объявил двух новичков из четырех. Кого еще ждем?

Красно-синие сняли часть интриг по трансферам летнего окна: армейцами стали два полузащитника — чилиец Виктор Мендес и серб Саша Зделар.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

Четверка новых героев

ЦСКА в этом году поставляет много трансферных новостей.

В зимней паузе красно-синие влили в основной состав четырех легионеров, из них к лету остались двое — Карраскаль в конце весны составил компанию Медине и совершил полноценный переход.

Перед финишем предыдущего сезона армейцы объявили о серии расставаний — начиная от Фернандеса и Дзагоева, грустные сообщения разбавили позитивом — новые контракты подписали Акинфеев и Набабкин.

Этим летом после назначения Владимира Федотова московский клуб продолжил прощаться с футболистами, некоторые из легионеров покинули РПЛ несколько неожиданно — те же Эджуке и Бийол.

28 июля настало время для новых подписаний, медиаслужба ЦСКА анонсировала появление четырех человек.

В ролике-анонсе спортивный директор армейцев Андрей Мовсесьян достал мини-альбом с составом команды в стиле «Людей Икс». Эту тему запустили при представлении «Профессора» Федотова. На развороте наполовину порвана фотография беглеца Эджуке, и есть четыре свободных слота, такое же число карточек с изображениями игроков взял Мовсесян в финале короткого видео. Заодно армейцы отыграли тему слухов об уходе менеджера из клуба.

В четверг ЦСКА объявил о подписании двух футболистов.

Виктор Мендес

22-летний чилийский полузащитник перешел в ЦСКА из родного клуба «Унион Эспаньола». Контракт хавбека с красно-синими рассчитан на три года с возможностью продления. Мендеса называют одним из самых ярких футболистов нового поколения чилийцев, игроком средней линии с широким диапазоном действий и умением выстраивать и завершать атаки. В новой команде он выбрал 88-й номер.

Мендеса ждали в ЦСКА еще в 2017 году, но тогда дело не дошло до трансфера. Теперь все сложилось — и чилиец приехал в Москву. «Остановите, Вите надо выйти», — новичок в анонсе попытался произнести фразу-мем на русском языке, а вскоре клуб объявил о трансфере и приложил обязательное фотодоказательство с гендиректором клуба Романом Бабаевым.

«Я знаю, что в ЦСКА играл чилиец Марк Гонсалес. Также знаю, что он становился чемпионом. И я пришел в ЦСКА, чтобы тоже стать чемпионом», — сказал Мендес.

Среди прочего Виктор добавил: он сейчас счастлив и мечтал оказаться в сильном клубе для развития своей карьеры, а также рассчитывает на помощь армейских латиноамериканцев при адаптации в первой для себя зарубежной лиге.

Саша Зделар

27-летний сербский полузащитник перешел в ЦСКА из «Партизана». В белградском клубе, дружественном московским армейцам, хавбек был капитаном, а до него играл в ОФК, «Олимпиакосе» и «Мальорке». Зделар подписал с красно-синими контракт на три года с возможностью продления. В новой команде он выбрал 5-й номер.

Зделара называют улучшенной версией бывшего шведского опорника ЦСКА Понтуса Вернблума — в том смысле, что серб умеет не только разрушать. В 2015 году Саша в составе сборной выиграл молодежный чемпионат мира вместе с еще одним летним новичком красно-синих — Миланом Гайичем. С экс-защитником «Црвены Звезды» после молодежки и до переезда в Москву полузащитник также выступал в ОФК, а в «Партизане» много обсуждал российский клуб с бывшими армейцами Зораном Тошичем и Бибрасом Натхо.

Зделар позировал для медиа ЦСКА в том числе в черной майке «Москва — Белград: братство верности и чести» и двойным шарфом ЦСКА — «Партизан». «Братья, я горжусь быть здесь», — новичок в анонсе произнес эти слова на сербском, после чего клуб объявил о трансфере и вышло обязательное подтверждение в виде фото с Бабаевым.

«Первая мысль: это братский клуб “Партизана”, много сербов в нем играли раньше и играют сейчас. И это хорошая возможность сделать шаг вперед», — сказал среди прочего на английском Зделар, который покинул клуб своей мечты и среди прочего назвал Тошича не по имени, а по старому прозвищу — Бэмби.

Об общении с Тошичем и Натхо полузащитник добавил: «Конечно, я много разговаривал о клубе, о его достижениях. Они говорили только хорошее. И сказали, что здесь все очень-очень-очень здорово, а потому не стоит долго думать и следует ехать в ЦСКА. Они играли здесь в Лиге чемпионов, я запомнил те матчи. Много говорил с Натхо, он сказал, что это отличное место и хороший выбор. Много говорили с Зораном, обсуждали его гол в ворота “Реала”.

О Гайиче и целях в ЦСКА серб заметил: «С Миланом мы знакомы с детства, многое выиграли, прекрасно друг друга знаем. И это сделало выбор еще легче. Мы много говорили о клубе, и он сказал: “Все в порядке, приезжай”. Думаю, моей целью будет вернуть этот клуб в Лигу чемпионов. Туда, где он заслужил быть. Я сделаю все для команды, надеюсь, мы вместе будем бороться за титулы. Как когда-то Зоран и Натхо».

Кто еще?

Ранее «СЭ» уже сообщал: вместе с Сашей Зделаром и Виктором Мендесом в сферу интересов ЦСКА входит защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза. Видимо, стоит еще подождать с ответом на вопрос, окажутся ли Виктор и Мойзес в одной московской команде.

Амплуа и имя четвертого новичка — это загадка. Зрители первого ролика-анонса от ЦСКА попытались вычислить что-то по закладкам браузера на компьютере Мовсесьяна — в них засветились профили Transfermarkt двух центральных защитников, 23-летнего гондурасца Хосе Гарсии из «Олимпии» и 30-летнего француза Тимоте Колодзейчака из «Сент-Этьена». Высока вероятность, что красно-синие дали намек, но подпишут совсем другого новичка в центр обороны.

В любом случае продолжение следует.

Артем Агапов

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