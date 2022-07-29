Матчем «Урал» — «Краснодар» с использованием карты болельщика стартует третий тур РПЛ

ТАСС, 29 июля. Программа третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу матчем между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром». На этой игре впервые используют карту болельщика.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 29.07.2022, 18:00 Урал - Краснодар -

Матч пройдет на «Екатеринбург-Арене» и начнется в 18:00 мск. «Урал» в двух стартовых матчах сезона потерпел два поражения, екатеринбургская команда уступила ЦСКА (0:2) и «Оренбургу» (0:3). «Краснодар» сыграл вничью с воронежским «Факелом» (2:2) и уступил московскому «Спартаку» (1:4).

В прошлом сезоне в матчах между командами дважды победил «Краснодар» (2:1, 3:0). Последняя победа «Урала» датирована 22 августа 2020 года, тогда екатеринбуржцы выиграли со счетом 1:0.

В игре не примут участие защитник «Урала» Лео Гогличидзе и полузащитник «Краснодара» Александр Черников, которые во втором туре получили прямые красные карточки.

24 июля президент «Урала» Григорий Иванов сообщил ТАСС, что все игроки команды оформили карту болельщика, клуб подал коллективную заявку. Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук рассказал журналистам, что уже получил карту болельщика, а у других представителей клуба все под контролем. 25 июля в пресс-службе РПЛ сообщили ТАСС, что матч между «Уралом» и «Краснодаром» посетит исполняющий обязанности президента лиги Александр Алаев.

О карте болельщика

Карта болельщика — новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей. Номер карты нужен для покупки билетов и абонементов, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации на игры РПЛ. Она потребуется всем, кто планирует посещать матчи: болельщикам, организаторам, участникам матчей, сотрудникам СМИ.

С июля карта нужна для прохода на матчи на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ. В третьем туре с использованием карты болельщика также пройдут матчи «Сочи» — «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, «Крылья Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки».