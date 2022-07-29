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11:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА подписал двух новичков, «Фенербахче» опроверг интерес к Дзюбе, Оздоев нашел клуб в Турции

Трансферные новости и слухи прошедшего дня — в обзоре «СЭ».

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Источник: ПФК ЦСКА

Мендес и Зделар стали игроками ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес заключил контракт с ЦСКА. Как сообщает пресс-служба армейцев, договор с 22-летним футболистом рассчитан на три года с возможностью продления. В нынешнем сезоне чилиец забил один мяч и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Унион Эспаньолу». Transfermarkt оценивает его в 2,3 миллиона евро.

Также ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Партизана» Сашей Зделаром. Ранее сербский клуб объявил об уходе хавбека. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления. Transfermarkt оценивает его в 3,5 миллиона евро.

Оздоев едет в Турцию

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Ещё один россиянин уехал в Европу! Оздоев сделал то, чего пока не смог Дзюба

Полузащитник Магомед Оздоев стал игроком «Фатих Карагюмрюк». Сроки контракта 29-летнего россиянина с клубом не разглашаются. До этого сообщалось, что «Урал» предлагал футболисту трехлетний договор.

Главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. За «Фатих Карагюмрюк» выступают бывшие футболисты ЦСКА Ахмед Муса и Джанер Эркин. Transfermarkt оценивает Оздоева в 2,5 миллиона евро.

«Фенербахче» не следит за Дзюбой

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки прокомментировал информацию о том, что турецкий клуб вновь стал интересоваться нападающим Артемом Дзюбой.

«То, что мы можем вернуться к варианту с подписанием Артема Дзюбы после вылета из Лиги чемпионов, — неправда. Его даже нет в нашем шорт-листе», — цитирует Баки «Чемпионат».

Ранее Дзюба выступал за «Спартак», «Томь», «Арсенал», «Ростов» и «Зенит». Transfermarkt оценивает его в 6 миллионов евро. В минувшем сезоне РПЛ 33-летний россиянин провел 28 матчей, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

Кунде близок к трансферу в «Барселону»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде станет игроком «Барселоны». Сине-гранатовые объявили о достижении принципиального соглашения с андалусийцами по трансферу центрбека.

Перед подписанием договора футболисту будет необходимо пройти медосмотр. Сумма сделки составит 50 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на пять лет. В минувшем сезоне 23-летний футболист сыграл в ла лиге 32 матча, забил два гола и отдал один ассист.

Роша не переходит в «Сан-Паулу»

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что его клиент согласовал договор с «Сан-Паулу».

«Правда ли, что Роша согласовал контракт с “Сан-Паулу”? Нет. Это фейк», — заявил Бернард.

Форвард выступает за «Спартак» с 2017 года. Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 2 миллиона евро. Сейчас футболист играет за «Атлетику Паранаэнсе» на правах аренды, которая рассчитана до 31 июля.

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