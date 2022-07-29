Пиняев рассказал о здоровье, об отношении к суду над Лариным и о позиции Москомспорта

— Все отлично! Никаких операций не потребовалось, — сказал Пиняев. — Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!

Пользуясь случаем, хочу сказать о том, что меня сейчас очень волнует, — продолжил Пиняев. — Я общался с ребятами, которые побывали на суде у Николая Юрьевича Ларина. Все они в шоке от того, как там ведет себя представитель Москомспорта. У всех такое впечатление что этой женщине поставили цель засадить Ларина в тюрьму.

Мне еще нет 18 лет, и я не могу давать показания в суде. Но если бы была такая возможность, то я обязательно рассказал бы о своей жизни в «Чертаново», о том какой искренний и хороший человек Николай Юрьевич и как он любит футбол и «Чертаново».

То, что сейчас происходит, это полный беспредел. В свое время я думал о том, что когда стану игроком премьер-лиги, то обязательно скажу слова благодарности в адрес и Москомспорта, и всех людей, которые окружали меня в «Чертаново». Сейчас же я в растерянности от того, что мне рассказали про представителя Москомспорта, — сказал Пиняев.

20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля, футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету было 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.