Пиняев рассказал о здоровье, об отношении к суду над Лариным и о позиции Москомспорта

— Все отлично! Никаких операций не потребовалось, — сказал Пиняев. — Некоторое время займет восстановление. В целом уже рвусь на поле, но пока нельзя. Месяца через полтора смогу вернуться и радовать болельщиков, которые переживали за меня!
Пользуясь случаем, хочу сказать о том, что меня сейчас очень волнует, — продолжил Пиняев. — Я общался с ребятами, которые побывали на суде у Николая Юрьевича Ларина. Все они в шоке от того, как там ведет себя представитель Москомспорта. У всех такое впечатление что этой женщине поставили цель засадить Ларина в тюрьму.
Мне еще нет 18 лет, и я не могу давать показания в суде. Но если бы была такая возможность, то я обязательно рассказал бы о своей жизни в «Чертаново», о том какой искренний и хороший человек Николай Юрьевич и как он любит футбол и «Чертаново».
То, что сейчас происходит, это полный беспредел. В свое время я думал о том, что когда стану игроком премьер-лиги, то обязательно скажу слова благодарности в адрес и Москомспорта, и всех людей, которые окружали меня в «Чертаново». Сейчас же я в растерянности от того, что мне рассказали про представителя Москомспорта, — сказал Пиняев.
20 июля во время тренировки Пиняеву стало плохо, его отправили в больницу. На следующий день, 21 июля, футболисту диагностировали левосторонний спонтанный пневмоторакс. Пиняев выступает за самарскую команду с июля 2021 года. В прошлом сезоне на его счету было 30 игр, 4 гола и 3 результативные передачи.
Ларин проходит по одной из экономических статей за заведомо увеличенные списки учащихся для получения большего финансирования. Следствие не нашло доказательств того, что он присваивал бюджетные средства себе. Сам Ларин также настаивал на следствии и сейчас в суде, что все деньги были использованы исключительно для эффективной работы академии.