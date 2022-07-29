Fan ID в России оформили уже 100 000 болельщиков

В первой части чемпионата доступ зрителей по Fan ID будет также обязателен на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. К декабрю Fan ID понадобится для прохода на стадионы всех 16 клубов РПЛ. Электронные карты оформляют не только болельщики, но и футболисты, тренеры, руководители клубов, а также работники арен и журналисты.