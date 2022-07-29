Fan ID в России оформили уже 100 000 болельщиков
Электронную карту болельщика, позволяющую приобретать билеты и абонементы на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) оформили уже 100 000 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Электронную карту болельщика, позволяющую приобретать билеты и абонементы на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) оформили уже 100 000 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Пресс-служба ведомства уточнила, что на данный момент оформлено с использованием электронной карты оформлено порядка 50 000 билетов, абонементов и аккредитаций на матчи РПЛ.
Система доступа зрителей на стадион с помощью дополнительной идентификации впервые задействована в РПЛ на сегодняшней игре третьего тура «Урал» — «Краснодар» в Екатеринбурге.
В первой части чемпионата доступ зрителей по Fan ID будет также обязателен на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. К декабрю Fan ID понадобится для прохода на стадионы всех 16 клубов РПЛ. Электронные карты оформляют не только болельщики, но и футболисты, тренеры, руководители клубов, а также работники арен и журналисты.
Восемь матчей первого тура РПЛ в сумме посетили 64 393 болельщика. Средняя посещаемость составила 8049 зрителей на игре. Во втором туре на восьми матчах РПЛ собралось 102 810 зрителей, в среднем — 12 851 на игре.