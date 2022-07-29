Судья Мешков объяснил нападающему «Спартака» Соболеву удаление в матче с «Ахматом» в прошлом сезоне

Соболев: Когда меня удалили с «Ахматом»… Если такой момент снова будет, это красная карточка?

Мешков: Когда произошел наш момент, там был быстрый стык. Я вообще не понял, что там было конкретно. ВАР позвал, потому что у него были конкретные аргументы. Что даже с игрой в мяч ты продолжаешь движение. Та нога, которая на весу, становится после опорной. Динамика — есть. Место контакта — высоко. Красная карточка.