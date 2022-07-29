«Краснодар» обыграл «Урал» и одержал первую победу в сезоне чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» со счетом 3:1 победил екатеринбургский «Урал» в гостевом матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в пятницу на «Екатеринбург-Арене».

Забитыми мячами в составе «Краснодара» отметились Сергей Бородин (28-я минута) и Эдуард Сперцян (59, 74 — оба с пенальти). У «Урала» отличился Алексей Каштанов (90+1).

Матч стал первым в России с использованием карты болельщика. По информации ТАСС, большинство зрителей не испытали проблем с попаданием на игру. Помимо стадиона в Екатеринбурге, карта нужна для прохода на матчи на стадионах в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

«Краснодар» одержал первую победу в новом сезоне РПЛ, ранее команда проиграла московскому «Спартаку» (1:4) и сыграла вничью с воронежским «Факелом» (2:2). «Урал» потерпел третье поражение подряд на старте чемпионата России, во второму туре екатеринбуржцы уступили «Оренбургу» (0:3), в первом — московскому ЦСКА (0:2).

«Краснодар» располагается на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Урал» идет на последнем, 16-м месте, не набрав ни одного очка.