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21:50 (мск), источник: Чемпионат.com

В РПЛ новый бомбардир! «Краснодар» без половины состава забил «Урал» на дно таблицы

У Сперцяна — четыре гола, у Шалимова — 1:8 в трёх матчах.

Урал
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Источник: РИА "Новости"

«Урал» и «Краснодар» слабо начали сезон-2022/2023. Екатеринбуржцы проиграли ЦСКА (0:2) и «Оренбургу» (0:3), а «быки» взяли одно очко в домашних играх с «Факелом» (2:2) и «Спартаком» (1:4). «Краснодар» при этом приехал в Екатеринбург с большими проблемами в составе: из-за красной карточки матч пропустил Александр Черников, из-за травм — Егор Сорокин, Кайо, Никита Кривцов, Джон Кордоба, Оланкуле Олусегун и, вероятно, Сергей Петров.

Начало встречи осталось за «Уралом». Уже на четвёртой минуте вмешался VAR: после прострела мяч попал в руку Сергею Бородину. Но это не пенальти — так решил Владимир Москалёв.

Оранжево-чёрные создали два опасных момента. Матвей Сафонов сначала парировал мяч грудью после удара Даниэля Мишкича, а затем нырнул в левый нижний угол, совершив второй сейв. Через девять минут хорват в третий раз проверил голкипера «Краснодара», но и в этот раз неудачно.

«Краснодару» же много моментов для взятия ворот не потребовалось. На 28-й минуте гости открыли счёт первым ударом в створ: после подачи с углового Сергей Бородин переиграл в воздухе Алексея Герасимова — 1:0. Эдуард Сперцян записал на свой счёт первый ассист.

После гола «Краснодар» больше владел мячом, но забить второй не мог. А вот «Урал» был близок к 1:1 — Эрик Бикфалви пробил головой, но Сафонов опять потащил.

Второй тайм, как первый, «Урал» также энергично начать не смог — Алексей Герасимов допустил вторую результативную ошибку.

Защитник попал локтем в лицо Сергею Бородину в штрафной площади. Судья, как и все игроки матча, момент не увидел, а видеоассистент не проглядел и пригласил Владимира Москалёва к монитору. Лишь одна камера показала чёткий удар Герасимова в лицо. Но этого было достаточно: к точке подошёл Эдуард Сперцян и продлил голевую серию до трёх матчей — 2:0.

Игорь Шалимов освежил игру «Урала» Вячеславом Подберёзкиным и Олегом Шатовым (у обоих один гол на двоих в прошлом сезоне). Но замены не помогли, и вторым антигероем матча в составе екатеринбуржцев (первый — Герасимов) стал Илья Помазун. К двум пропущенным голам вратарь добавил третий, сбив перед этим в штрафной Алексея Ионова. Эдуард Сперцян снова подошёл к «точке» и сделал 3:0.

Порадоваться первому голу в сезоне болельщикам «Урала» всё же удалось, причём дважды. Алексей Каштанов забил головой, но Москалёв отменил мяч. Хотя к этому моменту диктор уже успел восторженно произнести фамилию автора гола, а болельщики — поздравить друг друга. А потом, в добавленное время, Каштанов всё-таки забил первый гол «Урала», который засчитали — 1:3. Это третий матч форварда в чемпионате России и первый забитый мяч. До этого он всю карьеру провёл во Второй лиге.

«Урал» проиграл третий матч подряд. Команда Игоря Шалимова занимает последнее место (0 очков), забила один мяч и пропустила восемь. «Краснодар» же одержал первую победу благодаря своему лидеру Эдуарду Сперцяну, у которого четыре гола и один ассист в трёх стартовых играх. Теперь он лучший бомбардир сезона.

Урал
1:3
Первый тайм: 0:1
Краснодар
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