Первый матч РПЛ с картой болельщика посетили почти 3 тысячи зрителей

Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1. Всего стадион вмещает 35 тысяч зрителей.

Карта болельщика с начала текущего сезона необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города базирования клубов РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.