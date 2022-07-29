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21:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Первый матч РПЛ с картой болельщика посетили почти 3 тысячи зрителей

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Первый матч чемпионата России по футболу, вход на который был возможен только по карте болельщика, между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром» посетили 2977 зрителей, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в пятницу на стадионе «Екатеринбург Арена», завершилась победой «Краснодара» со счетом 3:1. Всего стадион вмещает 35 тысяч зрителей.

Средняя посещаемость домашних матчей «Урала» в прошлом сезоне составила 5140 зрителей.

Карта болельщика с начала текущего сезона необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. До конца года к использованию системы подключатся остальные города базирования клубов РПЛ: Москва, Санкт-Петербург, Химки, Грозный, Краснодар, Оренбург, Воронеж. Карту должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

В следующем туре «Урал» 6 августа примет московский «Спартак».

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