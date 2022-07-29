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29 июля, источник: Sport24

«Не жму руку Комбарову, Глушакову и Реброву». Паршивлюк — об уходе из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за «Динамо», вспомнил об уходе из команды и интервью, в котором сказал, что не жмет руку некоторым игрокам красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

«Фамилии одни и те же — Комбаров, Глушаков и Ребров. Каррера подошел к ним и спросил, оставлять ли меня с Гранатом? Я не был там, но из трех разных источников (футболистов), не только русских, но и иностранцев, знаю об этом и, соответственно, верю. Дима Комбаров в одном из интервью подтвердил, что был такой разговор.

Я не в обиде. Но когда ты живешь с человеком в одном номере 3−4 года, ты считаешь его товарищем.

Если бы Сандро спросил по итогам прошлого сезона мое мнение оставлять кого-то или нет? Я бы сказал, что мы не можем решать, он наш товарищ. Я бы самоустранился. Тем более, когда речь о человеке, с которым ты жил в одном номере и дружил», — сказал Паршивлюк в «Коммент. Шоу» на Ютубе.

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