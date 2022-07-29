«Не жму руку Комбарову, Глушакову и Реброву». Паршивлюк — об уходе из «Спартака»

«Фамилии одни и те же — Комбаров, Глушаков и Ребров. Каррера подошел к ним и спросил, оставлять ли меня с Гранатом? Я не был там, но из трех разных источников (футболистов), не только русских, но и иностранцев, знаю об этом и, соответственно, верю. Дима Комбаров в одном из интервью подтвердил, что был такой разговор.



Я не в обиде. Но когда ты живешь с человеком в одном номере 3−4 года, ты считаешь его товарищем.



Если бы Сандро спросил по итогам прошлого сезона мое мнение оставлять кого-то или нет? Я бы сказал, что мы не можем решать, он наш товарищ. Я бы самоустранился. Тем более, когда речь о человеке, с которым ты жил в одном номере и дружил», — сказал Паршивлюк в «Коммент. Шоу» на Ютубе.