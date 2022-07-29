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29 июля, источник: Чемпионат.com

В «Факеле» назвали ожидаемое количество зрителей на матче с «Динамо» в РПЛ

Глава пресс-службы «Факела» Павел Горячев рассказал, какое количество болельщиков ожидается на домашнем матче с «Динамо» в 3-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

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Источник: Официальная страница ФК "Факел" в VK

«Это нельзя будет назвать аншлагом, потому что на северной трибуне один вход и мы не можем смешивать потоки болельщиков. К сожалению, на северной трибуне у нас заполнится только один сектор болельщиками “Динамо”. Думаем, что на матч придет около 15−16 тысяч болельщиков.

Никогда ни один клуб и ни одна спортивная организация не сможет обезопасить себя от спекулянтов. Это просто невозможно. Любое массовое мероприятие — это всегда наличие спекулянтов. Мы никак не могли обезопасить себя, но я уверен на 100 процентов, что все проданные места будут заполнены. В этом нет сомнения», — приводит слова Горячева «Матч ТВ».

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