«Все можем ошибаться»: Абаскаль поддержал судей РПЛ

Я с уважением отношусь к работе судей. Задача команд — набирать очки, а арбитров — верно оценивать все эпизоды на поле. Все мы можем ошибаться, но важно прогрессировать и расти. Когда я работал в Греции, там на принципиальные матчи часто приглашали иностранных судей. Но мне кажется, что правильнее доверять своим арбитрам. Только так они смогут совершенствоваться«, — цитирует Абаскаля сайт “красно-белых”.

«Что же касается жалоб на судейство, то лично я считаю это пустой тратой времени. Разумеется, клуб должен вести диалог с федерацией на эту тему, ведь нужно понимать, как сегодня трактуются те или иные эпизоды. Но тренеру или игрокам говорить об этом после матчей, на мой взгляд, бесполезно. Эту энергию правильнее тратить на то, чтобы лучше играть и не зависеть в итоге от судейских решений», — добавил он.

Также он отметил, что продолжает общаться с бывшим спортивным директором клуба Лукой Каттани, который покинул команду в июле, заявив, что продолжит консультировать «красно-белых».

«Конечно, расстроился (уходом Каттани), но это решение Луки, в футболе и в жизни так бывает. При этом он, хотя и покинул клуб официально, продолжает быть на связи, помогает нам советами. Поэтому победу в Краснодаре я посвятил в том числе ему», — сказал Абаскаль.