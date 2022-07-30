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12:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Петржела: у «Локомотива» никаких шансов. «Зенит» можно победить только случайно

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от матча команды с «Зенитом» в третьем туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Локомотив
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Источник: РИА "Новости"

«У “Локомотива” никаких шансов бороться с “Зенитом”. У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть “Зенит” по делу. Возможен ли разгром? “Локомотив” будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Встреча третьего тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) пройдёт сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск. Соперники проведут матч на «Газпром Арене» (Санкт-Петербург).

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