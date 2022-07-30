Петржела: у «Локомотива» никаких шансов. «Зенит» можно победить только случайно

«У “Локомотива” никаких шансов бороться с “Зенитом”. У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть “Зенит” по делу. Возможен ли разгром? “Локомотив” будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!» — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.