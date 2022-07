Солдаут на «Динамо», ловля спекулянтов, Нагучев инспектирует скандальный стадион. Репортаж из Воронежа

«Это стадион в Воронеже прямо сейчас. Я надеюсь, что это страшилище ни при каких обстоятельствах не появится в приличном обществе. ФНЛ давно плевать на стадионы, там минимальные требования, но РПЛ — другое. Год назад лига не допустила “Оренбург” просто за недостаток мест. От страха, что так будет снова, ремонтные работы в Оренбурге велись чуть ли не по ходу стыков с “Уфой”. Справились.



Справедливо, если “Факел” начнет новый сезон там, где такой стадион примут, то есть в The Last of Us (видеоигра про постапокалиптическое будущее. — Прим. “СЭ”). До 6 июля это чудовище точно не превратится в принца. А за обещаниями “потом исправим” можно обратиться в “Тамбов”. Там два сезона трудились лгуны.



С очень большой долей вероятности “Уфа” вернется в РПЛ. Пункт 4.5.5. регламента на это намекает: “Клубы ПЛ и клубы ФНЛ, завоевавшие право участвовать в чемпионате, но не получившие лицензию РФС 1, к чемпионату не допускаются. Они могут быть заменены на другие клубы, при этом преимущество получают клубы, выступавшие в РПЛ сезона-2021/22, перед клубами ФНЛ”. У “Уфы” есть лицензия РФС 1?, — написал он.