Вильсон Изидор сообщил, что может покинуть «Локомотив» в следующем году

«Думаю, это может быть мой последний сезон в “Локомотиве”. Этот клуб — это трамплин, такие условия мне предложил сам клуб. Где я мог бы продолжить карьеру? Мне нравятся Бундеслига, Серия А и АПЛ, но больше всего привлекает французская Лига 1. Я хочу выступать в своей стране. Это правда, я хочу вернуться во Францию и показать, на что способен. Мне бы очень этого хотелось», — приводит слова Изидора Footmercato.