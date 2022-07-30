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17:05 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» сыграло вничью с «Факелом» со счетом 3:3 в матче чемпионата России по футболу

ВОРОНЕЖ, 30 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Динамо» со счетом 3:3 сыграл вничью с воронежским «Факелом» в матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу в Воронеже.

Факел
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Источник: РИА "Новости"

Забитыми мячами в составе «Динамо» отметились Федор Смолов (27-я минута, с пенальти, 44-я минута), еще один мяч игрок хозяев Василий Черов отправил в собственные ворота (48). У «Факела» голы забили Георгий Гонгадзе (46), Роман Акбашев (47) и Ильнур Альшин (86). В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник московской команды Арсен Захарян.

В стартовом составе «Динамо» вышел парагваец Роберто Фернандес. Защитник провел первую встречу за московский клуб после перехода из парагвайского «Гуарани». Контракт с футболистом рассчитан на пять лет.

«Динамо» и «Факел» сыграли между собой впервые с 2017 года, тогда команды встречались в матче второго по силе дивизиона чемпионата России, встреча завершилась победой клуба из Воронежа (1:0). Всего на счету «Динамо» две победы в семи матчах, в активе «Факела» три победы, еще две встречи завершились вничью.

«Динамо» с пятью очками в трех матчах занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Факел» с двумя очками располагается на 13-й позиции. В следующем туре «Динамо» 7 августа на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Факел» днем ранее сыграет в гостях с московским ЦСКА.

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