На первый домашний матч «Факела» в РПЛ пришли 19 258 зрителей
В Воронеже состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.
Факел
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В Воронеже состоялся матч 3-го тура РПЛ, в котором «Факел» на своем поле сыграл вничью с «Динамо» со счетом 3:3.
Для воронежского клуба это была первая домашняя встреча в текущем сезоне РПЛ.
Количество болельщиков на стадионе составило 19 258, сообщает корреспондент Sport24 Александр Муйжнек.
Это число является максимально допустимым на воронежском стадионе. Ранее сообщалось, что болельщики выкупили все билеты на первую игру за 10 минут.