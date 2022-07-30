«Зенит» разгромил «Локомотив» со счетом 5:0 в матче чемпионата России по футболу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Петербургский «Зенит» обыграл московский «Локомотив» со счетом 5:0 в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Газпром Арене».

В составе победителей голы забили Вендел (64-я минута), Клаудиньо (76), Иван Сергеев (80, 90+3) и Зелимхан Бакаев (90+1, с пенальти), который впервые отличился за петербургскую команду в официальных матчах.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил прямую красную карточку на первой компенсированной ко втором тайму минуте.

«Локомотив» не может обыграть «Зенит» в чемпионате России с 28 сентября 2019 года, тогда железнодорожники одержали победу со счетом 1:0 на своем поле. После этого «Зенит» во встречах с «Локомотивом» одержал три победы, три встречи завершились вничью.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ, после трех туров сине-бело-голубые набрали семь очков. «Локомотив» идет 12-м, железнодорожники, набравшие два очка в трех матчах, потерпели первое поражение в текущем сезоне чемпионата России.