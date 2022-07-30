«Зенит» не проигрывает московским командам в РПЛ 15 матчей подряд

Встреча закончилась победой домашней команды со счётом 5:0. «Зенит» не проигрывает московским командам в 15 матчах РПЛ подряд.

В истории российского футбола только у «Спартака» была серия из побед с московскими командами длительнее (29 в 1992—1995 годах). Об этом сообщает Opta Sports в телеграм-канале.

На 63-й минуте Вендел открыл счёт в матче. Спустя 12 минут Клаудиньо с передачи Малкома удвоил преимущество хозяев. На 81-й минуте форвард хозяев Иван Сергеев с передачи Зелимхана Бакаева забил третий мяч в ворота «Локомотива». В концовке матча за фол в штрафной площади прямую красную карточку получил полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов. Пенальти реализовал Бакаев — 4:0. На последних минутах Сергеев забил пятый мяч в ворота «Локомотива».