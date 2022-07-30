5:0! «Зенит» растерзал «Локомотив»

Потери Фассона и Бека-Бека

В двух предыдущих сезонах домашний матч с «Локомотивом» становился для «Зенита» золотым. На этот раз традиция прервется — стать чемпионом в третьем туре в принципе невозможно, хоть сине-бело-голубых многие и короновали еще до старта сезона.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 3, 30.07.2022, 17:30 Зенит 5 Локомотив 0

Но «Зенит» по итогам встречи с «Локомотивом» мог хотя бы временно возглавить таблицу — до матча ЦСКА, который играет в воскресенье с «Нижним». Для этого действующим чемпионам России требовалось обыграть забуксовавший на старте «Локо», который за неделю ко всему прочему потерял двух футболистов основной обоймы.

Внезапный трансфер Алексиса Бека-Бека в «Ниццу» красно-зеленые еще способны пережить (он все равно пропустил бы матч в Питере из-за дисквалификации), ведь француз не был железным игроком стартового состава, да и выбор в середине поля широк. А вот тяжелая травма Лукаса Фассона — это кошмар. Бразилец прекрасно показал себя на сборах и в двух первых турах, но получил разрыв крестообразных связок в игре с «Ростовом». Равноценной замены у «Локо» нет — Фассона специально покупали летом, чтобы повысить качество обороны.

Сутормин против Изидора

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Без бразильца Йозеф Циннбауэр и Марвин Комппер поместили в пару к Тину Едваю Станислава Магкеева, а не Марка Мампасси. Без Бека-Бека в опорной зоне оказался Артем Карпукас, причем один. Дмитрий Баринов действовал чуть выше, на одной линии с Антоном Миранчуком. И это слегка неожиданно: да, подобную расстановку в центре поля мы видели в матче 1-го тура с «Нижним Новгородом», но там «Локо» доминировал 90 минут, а тут — выезд к свирепому «Зениту».

На левый фланг у гостей ушел Вилсон Изидор, и это уже идея из матча против «Ростова». Здесь это было полностью оправданным решением: место на правом краю обороны в отсутствие травмированных Вячеслава Караваева и Далера Кузяева занял Алексей Сутормин, который любит оставлять свободные зоны за спиной. Больше перестановок у «Зенита» не было — в центре обороны снова оказались Деян Ловрен с Родригао, хотя Дмитрий Чистяков выздоровел и попал в запас.

Активный прессинг хозяев

Но штаб Сергея Семака изменил тактику. Точнее, подправил: в первых двух турах мы видели, что «Зенит» прессинговал высоко, но не очень активно. Здесь же сине-бело-голубые сделали явный акцент на жестком прессинге — защитникам «Локо» было тяжело выходить из обороны во встрече с «Ростовом», и Семак попытался поддавить в больное место.

Сами гости тоже прессинговали интенсивно, но только в первые 10−15 минут. Впрочем, в этот отрезок вошел самый опасный момент первого тайма, когда Джирано Керк с Франсуа Камано убежали в острейшую контратаку, но гвинеец упустил два момента подряд — сперва мяч отразил Даниил Одоевский, а следом с линии совершил вынос Вендел.

У «Зенита», конечно, в первом тайме моментов было больше, но гиперопасными их назвать нельзя. «Локо» отлично держал структуру в обороне и мало что позволял создавать — если хозяева и били, то из неудобных положений. Часто выручал Даниил Худяков, а Баринов вспахал все поле жесткими подкатами. В целом «Локо» выглядел заряженной и дисциплинированной командой — не такой, как в первых двух турах. А «Зениту» как раз не хватало стройности — ни в атаках, ни в прессинге.

Голы Вендела и Клаудиньо

Все могло перевернуться в начале второго тайма, когда «Локо» был близок к реализации стандартного положения: Камано не хватило метра, чтобы переправить мяч в ворота. И это, как выяснилось, было последним шансом красно-зеленых выйти вперед.

Хозяева не перестраивали игру после перерыва, но продолжали спокойно давить и ждать шанса. «Локомотив» же к середине тайма стали покидать силы и концентрация, да и Баринов оказался не железным — он не мог вечно всех страховать.

Гости дрогнули на 64-й минуте, когда Маттео Кассьерра неудачный удар случайно превратил в результативный пас на Вендела (бразилец забивает в трех из четырех матчей сезона). А следом отличились и два других бразильца, недавно продливших с клубом контракт, — Малком ассистировал Клаудиньо.

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Травма Ненахова и дебютный гол Бакаева

При счете 2:0 игру можно было заканчивать, но, разумеется, «Локомотив» с этим суждением не согласится. Красно-зеленые наверняка зацепились бы хотя бы за один гол, но не вовремя случилась травма Максима Ненахова. Защитника увезли с поля на машинке, но замену его на Наира Тикнизяна «Локо» провести не успел. А вот «Зенит» выпустил Зелимхана Бакаева с Иваном Сергеевым, которые организовали третий мяч — первый отдал, а второй замкнул парашютом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169252815&id=456249250&hash=28e3617a5e817fea&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» протестовал на бровке — получается, что команда находилась вдесятером во время третьей голевой атаки. Но рефери Сергей Карасев в ответ лишь наградил желтой карточкой еще не вышедшего на поле Тикнизяна.

После этого «Локо» совсем расклеился, а Баринова еще и наградили красной карточкой за фол на Малкоме в штрафной. Бакаев реализовал пенальти — это его первый гол за «Зенит».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-169252815&id=456249251&hash=3507809073b10f37&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ну, а в добавленное время все завершилось совсем неприличным счетом, когда Сергеев замкнул прострел Арсена Адамова. 5:0 — сине-бело-голубые разнесли «Локомотив».