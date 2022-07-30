«Колхозный панк», аншлаг и душевное ретро. Сумасшедшее возвращение Воронежа в РПЛ

Воронеж спустя 21 год вернулся в элиту. Если вы обожаете олдскул, то обязательно сгоняйте в этом сезоне на домашний матч «Факела». Это будет не так комфортно, но вы точно получите кайфовые эмоции.

«Колхозный панк» по пути на стадион

Кто-то думал, что фанаты «Факела» будут бить Роману Нагучеву морду, но они пели с ним «Сектор Газа». Местные болельщики душили комментатора «Матч ТВ» в соцсетях за критику стадиона. Некоторые обещали не самый приятный прием.

Нагучева назначили работать на первый домашний матч «Факела», и он решил пойти до стадиона пешком. Казалось, что его знает весь город. Все подбегали, фоткались, кто-то иронично спрашивал: «Что теперь скажешь о Воронеже?» Роман, как и обещал за день до игры, спел с местными фанатами «Колхозный панк» от «Сектора Газа». Что еще можно было выбрать для исполнения в родном городе Юрия Хоя?

Последняя игра перед бойкотом

Перед матчем у гостиницы, в которой поселился «Факел», собралось около сотни болельщиков. Никаких ограждений или кучи охранников, все доступно, дистанция — минимальная. Фанаты очень громко и душевно проводили команду на стадион.

Стадион забился. Пустыми остались только зоны безопасности и верхние трибуны, куда зрителей уже давно не пускают. Все помнят про 13 тысяч абонементов, проданных «Факелом» на первую часть сезона, а на первый домашний матч пришло больше 19 тысяч болельщиков. На самом деле зрителей было еще больше. Несколько десятков человек смотрели футбол из окон и балконов соседнего бизнес-центра.

Матч с «Динамо» стал последним для активных фанатов «Факела» перед бойкотом из-за Fan ID. Честно, не знаю, как они болеют обычно, но в этот день гнали своих вперед очень громко. А ко второму тайму секторы подготовили крутой перформанс.

Интервью на кассетный диктофон и заряды с фанатами

Сразу после игры футболисты «Факела» пошли к фанатской трибуне и зарядили с ними кричалку, которую знает весь город: «Зимою и летом, и в стужу, и в зной! Всегда мы болеем за “Факел” родной!».

А потом вся команда подошла к сектору, где матч смотрели люди с ограниченными возможностями. Кажется, некоторые не смогли сдержать слез.

Футболистов «Факела» обожают в городе. После игры их ждала толпа, все хотели фото и автографы. Но одного из мужичков интересовало не это, а интервью. На его вопросы согласился ответить полузащитник воронежцев Ираклий Квеквескири. Диалог длился несколько минут, опытный журналист записывал разговор на старый кассетный диктофон. Так необычно.

РФС понравилось проводить ретроматчи. Кажется, я знаю город, который очень подходит для таких событий.