Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сочи».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Сочи».
СОЧИ, 30 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Сочи» со счетом 2:1 обыграл грозненский «Ахмат» в домашнем матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на стадионе «Фишт».
Двумя забитыми мячами в составе победителей отметился Кристиан Нобоа (20-я минута, с пенальти, 49-я минута). У «Ахмата» отличился Александр Трошечкин (61). В конце первого тайма красную карточку получил главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев.
Эта игра стала второй после матча «Урал» — «Краснодар», на которой была использована карта болельщика. 25 июля на территории стадиона «Фишт» был открыт многофункциональный центр для оформления и получения карты. Карта болельщика — новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей, номер карты нужен для покупки билетов и абонементов, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации на игры РПЛ. Она потребуется всем, кто планирует посещать матчи: болельщикам, организаторам, участникам матчей, сотрудникам СМИ, с июля карта нужна для прохода на матчи на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.
В прошлом сезоне «Сочи» дважды выиграл у «Ахмата», дома команда одержала победу со счетом 3:2, а на выезде — 2:1. «Ахмат» ни разу не побеждал «Сочи», в шести прошлых официальных матчах команды один раз сыграли вничью, пять раз выиграл «Сочи».
«Ахмат» после трех туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка. «Сочи» с шестью очками располагается на третьей позиции. В следующем туре «Сочи» 7 августа примет «Пари Нижний Новгород». «Ахмат» днем ранее дома сыграет с петербургским «Зенитом».