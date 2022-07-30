Дубль Нобоа принес «Сочи» победу над «Ахматом» в матче чемпионата России по футболу

Эта игра стала второй после матча «Урал» — «Краснодар», на которой была использована карта болельщика. 25 июля на территории стадиона «Фишт» был открыт многофункциональный центр для оформления и получения карты. Карта болельщика — новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей, номер карты нужен для покупки билетов и абонементов, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации на игры РПЛ. Она потребуется всем, кто планирует посещать матчи: болельщикам, организаторам, участникам матчей, сотрудникам СМИ, с июля карта нужна для прохода на матчи на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.