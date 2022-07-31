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09:38 (мск), источник: ТАСС

Матчами с участием ЦСКА и «Спартака» завершится третий тур чемпионата России по футболу

В воскресенье «Пари Нижний Новгород» примет армейцев, красно-белые дома сыграют с «Оренбургом», «Торпедо» и «Химки» на выезде встретятся с «Крыльями Советов» и «Ростовом» соответственно.

Спартак
ЦСКА
Ростов
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 31 июля. Программа третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В этот день состоятся игры «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, «Спартак» — «Оренбург», «Крылья Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки».

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 3, 31.07.2022, 15:00

Нижний Новгород-ЦСКА-

В первой встрече дня «Пари Нижний Новгород» примет московский ЦСКА, матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 15:00 мск. Этот матч станет третьим в России, на котором будет использоваться карта болельщика. Ранее с ее использованием прошли игры «Урал» — «Краснодар» (1:3) и «Сочи» — «Ахмат» (2:1). Карта болельщика будет использоваться еще на двух матчах в воскресенье — на играх «Крылья Советов» — «Торпедо» и «Ростов» — «Химки».

Карта болельщика — новый цифровой сервис для посещения футбольных матчей. Номер карты нужен для покупки билетов и абонементов, а также для оформления доступа на стадион по аккредитации на игры РПЛ. Она потребуется всем, кто планирует посещать матчи: болельщикам, организаторам, участникам матчей, сотрудникам СМИ. С июля карта нужна для прохода на матчи на стадионах в пяти городах — Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря 2022 года система заработает на всех стадионах РПЛ.

ЦСКА после двух стартовых матчей набрал шесть очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Ранее армейцы дома победили екатеринбургский «Урал» (2:0) и «Сочи» (3:0). Нижегородская команда с одним очком располагается на 14-й позиции. В двух первых турах чемпионата страны команда Михаила Галактионова на выезде сыграла вничью с московским «Локомотивом» (1:1) и уступила в гостях подмосковным «Химкам» (0:3). В прошлом сезоне в двух матчах между командами победил ЦСКА (2:0, 1:0).

28 июля ЦСКА объявил о подписании контрактов с сербским полузащитником Сашей Зделаром и чилийским полузащитником Виктором Мендесом. Соглашения с обоими игроками рассчитаны на три года с возможностью продления. В субботу пресс-служба ЦСКА сообщила, что Зделар и Мендес отправились с командой на матч в Нижний Новгород. За «Пари Нижний Новгород» сможет сыграть нападающий Тимур Сулейманов, который пропустил прошлый матч из-за дисквалификации.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 3, 31.07.2022, 20:00

Ростов-Химки-

В другом матче дня «Ростов» на своем поле примет «Химки», встреча пройдет на «Ростов-Арене» и начнется в 20:00 мск. Ростовская команда после двух туров занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав два очка. Ранее подопечные Валерия Карпина в гостях сыграли вничью с московскими «Динамо» (1:1) и «Локомотивом» (2:2). «Химки» с четырьмя очками располагаются на седьмой позиции, до этого подмосковная команда сыграла вничью с петербургским «Зенитом» (1:1) и победила «Пари Нижний Новгород» (3:0). В прошлом сезоне «Ростов» на своем поле победил «Химки» (2:1), встреча в Химках завершилась вничью (1:1).

«Спартак» проведет первый домашний матч

Также в воскресенье «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом», начало матча — в 17:30 мск. Как сообщили ТАСС в пресс-службе красно-белых, перед матчем у трибуны С откроют памятник бывшему капитану «Спартака» и чемпиону Европы 1960 года в составе сборной СССР Игорю Нетто. Нетто является воспитанником школы «Спартака», на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном в течение 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за «Спартак», в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 3, 31.07.2022, 17:30

Спартак-Оренбург-

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка в двух матчах. Красно-белые на выезде сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и победили «Краснодар» (4:1). «Оренбург» с тремя очками располагается на десятой позиции. Ранее команда уступила на выезде самарским «Крыльям Советов» (2:4) и дома победила екатеринбургский «Урал» (3:0).

«Оренбург» занял третье место по итогам прошлого сезона первенства первого дивизиона, в стыковых матчах оренбуржцы по сумме двух встреч обыграли «Уфу» и получили право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23. В последнем матче в РПЛ 14 марта 2020 года победу в гостях одержал «Спартак» (3:1), в первом круге того сезона «Оренбург» обыграл красно-белых на выезде со счетом 2:1. Последняя домашняя победа «Спартака» над «Оренбургом» датирована 28 июля 2018 года, тогда красно-белые оказались сильнее со счетом 1:0.

Футбол

Премьер-лига 2022/2023
Тур 3, 31.07.2022, 17:30

Крылья Советов-Торпедо-

В другом матче воскресенья московское «Торпедо» на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов», встреча начнется в 17:30 мск. Самарская команда занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка. «Крылья Советов» победили «Оренбург» (4:2) и уступили «Зениту» (0:3), оба матча самарцы провели на выезде. «Торпедо» после двух матчей не набрало очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице. Ранее московская команда дома проиграла «Сочи» (1:3), а на выезде — «Динамо» (0:4).

Программа третьего тура РПЛ стартовала в пятницу, в этот день «Краснодар» на выезде победил «Урал» (3:1). В субботу воронежский «Факел» дома сыграл вничью с «Динамо» (3:3), «Зенит» на своем поле разгромил «Локомотив» (5:0), «Ахмат» в гостях уступил «Сочи» (1:2).

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