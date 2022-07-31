Футболист Варела перешел из «Динамо» во «Фламенго» на правах аренды
Срок аренды рассчитан до июня 2023 года.
Срок аренды рассчитан до июня 2023 года.
ТАСС, 31 июля. Уругвайский защитник московского футбольного клуба «Динамо» Гильермо Варела на правах аренды перешел в бразильский «Фламенго». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба бразильского клуба.
Срок аренды рассчитан до июня 2023 года.
24 июля газета «Спорт-экспресс» сообщила, что уругваец без предупреждения покинул расположение московского «Динамо» перед встречей чемпионата России со столичным «Торпедо» (4:0). Позже в пресс-службе «Динамо» сообщили, что клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.
Вареле 29 лет, он перешел в «Динамо» летом 2020 года. В составе клуба защитник провел 48 матчей, в которых сделал три голевые передачи. Вместе с «Динамо» уругваец стал бронзовым призером чемпионата России и вышел в финал кубка страны. По ходу карьеры футболист выступал за английский «Манчестер Юнайтед», германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, датский «Копенгаген» и уругвайский «Пеньяроль», в составе которого дважды выиграл национальное первенство и один раз — Суперкубок Уругвая.