Футболист Варела перешел из «Динамо» во «Фламенго» на правах аренды

24 июля газета «Спорт-экспресс» сообщила, что уругваец без предупреждения покинул расположение московского «Динамо» перед встречей чемпионата России со столичным «Торпедо» (4:0). Позже в пресс-службе «Динамо» сообщили, что клуб рассматривает действия игрока как нарушение контрактных обязательств.

Вареле 29 лет, он перешел в «Динамо» летом 2020 года. В составе клуба защитник провел 48 матчей, в которых сделал три голевые передачи. Вместе с «Динамо» уругваец стал бронзовым призером чемпионата России и вышел в финал кубка страны. По ходу карьеры футболист выступал за английский «Манчестер Юнайтед», германский «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне, датский «Копенгаген» и уругвайский «Пеньяроль», в составе которого дважды выиграл национальное первенство и один раз — Суперкубок Уругвая.