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17:48 (мск), источник: ТАСС

Памятник Игорю Нетто открыли у стадиона «Спартака»

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Памятник бывшему капитану футбольного клуба «Спартак» Игорю Нетто в воскресенье открыли у трибуны C домашнего стадиона красно-белых «Открытие Банк — Арены». Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Церемония прошла в преддверии матча третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Оренбургом», который начнется в 17:30 мск. В церемонии прияли участие и. о. президента РПЛ Александр Алаев, генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, владелец московской команды Леонид Федун, ветераны «Спартака» Александр Мирзоян и Никита Симонян, бывший главный тренер сборной России Юрий Семин, родственники Нетто и другие. 9 января 2020 года на стадион открыли именную табличку в честь Нетто. Она появилась на трибуне C, которая носит имя прославленного полузащитника «Спартака».

«Большая честь присутствовать здесь, хотел бы поблагодарил всех, что участвовал в создании памятника и сделали все, чтобы он здесь был, — сказал Алаев. — Здесь есть люди, которые могут сказать больше, чем я. Это легенда, большое и доброе дело, что здесь появился памятник. На церемонии прощания с Георгием Ярцевым [бывший главный тренер “Спартака” и сборной России — прим. ТАСС] я увидел, как команда и руководство относится к бывшим футболистам. Сейчас я вижу, что тоже находится руководство. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководство “Спартака” и Леонида Федуна».

«Уважаемые друзья и Леонид Арнольдович [Федун], — сказал Симонян. — Первым хочу поклониться вам, выразить огромную благодарность за открытие памятника великому Нетто. С ним удалось пройти немало лет, мы побеждали и в чемпионатах, и в кубках Советского Союза. Были олимпийскими чемпионами и чемпионами Европы. Его вклад в победы неизмерим. Меня тоже выбирали капитаном, но сравниться с Нетто я не могу. Это был великий игрок и капитан. Конечно, брать в пример такого величайшего футболиста было бы здорово. Хотелось бы, чтобы в Спартаке был такой человек, который будет вести свою дружину, как Нетто».

Нетто является воспитанником школы «Спартака», на протяжении всей карьеры он выступал в составе московской команды, был ее капитаном в течение 10 лет. С 1949 по 1966 год Нетто провел 368 матчей за «Спартак», в которых отличился 36 раз. Он является пятикратным чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958, 1962), трехкратным обладателем Кубка СССР (1950, 1958, 1963).

В составе сборной СССР Нетто провел 54 матча (52 — в качестве капитана), в которых отличился четыре раза. Нетто является чемпионом Олимпийских игр (1956) и Европы (1960). Он скончался в 1999 году.

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