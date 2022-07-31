«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12) и Квинси Промес (38, 90+4). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55).

На 31-й минуте главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака», однако отменил свое решение после подсказки видеоассистента рефери (VAR) и просмотра видеоповтора.

В конце матча на замену вышел защитник «Спартака» Павел Маслов. Он не появлялся на поле с мая 2021 года.

Команды встречались в чемпионате России в седьмой раз, «Спартак» одержал пятую победу. «Оренбург» обыгрывал красно-белых дважды.