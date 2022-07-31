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19:42 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб «Спартак» дома со счетом 4:1 обыграл «Оренбург» в матче третьего тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Открытие Банк — Арене».

Спартак
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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12) и Квинси Промес (38, 90+4). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55).

На 31-й минуте главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака», однако отменил свое решение после подсказки видеоассистента рефери (VAR) и просмотра видеоповтора.

В конце матча на замену вышел защитник «Спартака» Павел Маслов. Он не появлялся на поле с мая 2021 года.

Команды встречались в чемпионате России в седьмой раз, «Спартак» одержал пятую победу. «Оренбург» обыгрывал красно-белых дважды.

«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, после трех туров у красно-белых 7 очков. «Оренбург» — 10-й, в трех играх команда набрала 3 очка. В следующем туре «Спартак» 6 августа на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Оренбург» на следующий день проведет гостевой матч против «Ростова».

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