«Спартак» разгромил «Оренбург» в матче чемпионата России по футболу

В составе победителей голы забили Кристофер Мартинс (2-я минута), Александр Соболев (12) и Квинси Промес (38, 90+4). У «Оренбурга» отличился Иван Башич (55).
На 31-й минуте главный арбитр матча Артем Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака», однако отменил свое решение после подсказки видеоассистента рефери (VAR) и просмотра видеоповтора.
Команды встречались в чемпионате России в седьмой раз, «Спартак» одержал пятую победу. «Оренбург» обыгрывал красно-белых дважды.
«Спартак» благодаря победе поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, после трех туров у красно-белых 7 очков. «Оренбург» — 10-й, в трех играх команда набрала 3 очка. В следующем туре «Спартак» 6 августа на выезде сыграет с екатеринбургским «Уралом». «Оренбург» на следующий день проведет гостевой матч против «Ростова».