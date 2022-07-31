«Торпедо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Счёт открыли автозаводцы в начале второго тайма: шикарный гол в стиле Златана Ибрагимовича забил Давид Караев. Однако удержать комфортный счёт и одержать первую победу после возвращения в РПЛ москвичи не смогли. Во втором тайме свой гол забил Владислав Шитов, которого «Крылья» арендовали у «Спартака».