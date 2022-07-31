«Торпедо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо» (1:1).
Торпедо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо» (1:1).
Счёт открыли автозаводцы в начале второго тайма: шикарный гол в стиле Златана Ибрагимовича забил Давид Караев. Однако удержать комфортный счёт и одержать первую победу после возвращения в РПЛ москвичи не смогли. Во втором тайме свой гол забил Владислав Шитов, которого «Крылья» арендовали у «Спартака».
В активе команды Игоря Осинькина после трёх стартовых матчей 4 очка и промежуточное 9-е место в турнирной таблице, тогда как «Торпедо» набрало свои первые баллы в нынешнем сезоне и расположилось на 15-м месте.