Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Химки
10
Футбол. Первый дивизион
20:00
Алания
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
КАМАЗ
01
Футбол. Первый дивизион
19:00
Шинник
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Динамо Мх
10
Футбол. Премьер-лига
17:30
Спартак
Оренбург
41
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Торпедо
11
Футбол. Премьер-лига
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20:00
Ростов
Химки
10
17:30
Спартак
Оренбург
41
17:30
Крылья Советов
Торпедо
11
15:00
Нижний Новгород
ЦСКА
22
30.07
Сочи
Ахмат
21
30.07
Зенит
Локомотив
50
30.07
Факел
Динамо
33
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:42 (мск), источник: Life.ru

«Торпедо» упустило победу в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Торпедо» (1:1).

Торпедо
Крылья СоветовПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Life.ru

Счёт открыли автозаводцы в начале второго тайма: шикарный гол в стиле Златана Ибрагимовича забил Давид Караев. Однако удержать комфортный счёт и одержать первую победу после возвращения в РПЛ москвичи не смогли. Во втором тайме свой гол забил Владислав Шитов, которого «Крылья» арендовали у «Спартака».

В активе команды Игоря Осинькина после трёх стартовых матчей 4 очка и промежуточное 9-е место в турнирной таблице, тогда как «Торпедо» набрало свои первые баллы в нынешнем сезоне и расположилось на 15-м месте.

Читайте также
Крылья Советов
1:1
Первый тайм: 0:1
Торпедо
 6 привычек и качеств советских людей, которые до сих пор помогают выжить
6 "фишек" советской моды, по которым все скучают
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь