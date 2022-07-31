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21:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Леонид Федун отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал результат матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:1).

Спартак
ОренбургПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Хорошая победа, вот и всё!» — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Дублем в этой встрече отметился Квинси Промес. Также он оформил две результативные передачи.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

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