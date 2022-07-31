Леонид Федун отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1. Дублем в этой встрече отметился Квинси Промес. Также он оформил две результативные передачи.