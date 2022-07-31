Текущие события
Футбол. Премьер-лига
31.07
Ростов
Химки
10
Футбол. Первый дивизион
31.07
Алания
Енисей
11
Футбол. Первый дивизион
31.07
Кубань
КАМАЗ
01
Футбол. Первый дивизион
31.07
Шинник
Балтика
11
Футбол. Первый дивизион
31.07
СКА-Хабаровск
Краснодар-2
01
Футбол. Первый дивизион
31.07
Волгарь
Динамо Мх
10
Футбол. Премьер-лига
31.07
Спартак
Оренбург
41
Футбол. Премьер-лига
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
Футбол. Премьер-лига
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
31.07
Ростов
Химки
10
31.07
Спартак
Оренбург
41
31.07
Крылья Советов
Торпедо
11
31.07
Нижний Новгород
ЦСКА
22
30.07
Сочи
Ахмат
21
30.07
Зенит
Локомотив
50
30.07
Факел
Динамо
33
29.07
Урал
Краснодар
13
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
31 июля, источник: Чемпионат.com

Александр Соболев: «Зенит» сильнее «Спартака» — спору нет

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о сравнении московского клуба с «Зенитом».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Вчера у них играло восемь иностранцев и три русских. Да, они сильнее, спору нет. Условия не очень равные? На поле играют одиннадцать футболистов», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 31 июля, в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Спартак» принимал «Оренбург». Встреча прошла на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Она завершилась победой хозяев поля со счётом 4:1.

После трёх туров московский «Спартак» занимает второе место с семью очками в активе. «Оренбург» (3) — на 10-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (7).

Читайте также
Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Оренбург
 «Меня призывали посадить в тюрьму». Финский игрок наказан за игру в России
Как главная лесбиянка UFC отправила на пенсию легенду
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь