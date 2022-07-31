«Ростов» с минимальным счетом победил «Химки»

Автором победного мяча стал нападающий Николай Комличенко, который отличился в первом тайме. В этом моменте ему ассистировал полузащитник Даниил Уткин. Эта связка срабатывает и забивает гол в третьем матче подряд.

В конце матча «Ростов» остался в меньшинстве. За вторую желтую карточку с поля был удален защитник Данила Прохин.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин проводил 250-й матч в качестве тренера в РПЛ.