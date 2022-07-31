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31 июля, источник: Sports.Ru

34088 зрителей посетили стадионы с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ

Стало известно общее количество зрителей на стадионах с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Всего их было 34 088. Fan ID в этом туре работал на стадионах «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова».

Матч «Урал» — «Краснодар» посетили 2997 человек, «Сочи» — «Ахмат» — 3772 зрителей, «Пари НН» — ЦСКА — 11 847 болельщиков, «Крылья Советов» — «Торпедо» — 10 159 человек, «Ростов» — «Химки» — 5313 зрителей.

Напомним, 29 июля Минцифры сообщило, что Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили 100 тысяч человек. А с применением карты болельщика оформлено уже около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.

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