34088 зрителей посетили стадионы с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ
Премьер-лига: таблица и календарь
Стало известно общее количество зрителей на стадионах с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ.
Стало известно общее количество зрителей на стадионах с Fan ID в 3-м туре Мир РПЛ.
Всего их было 34 088. Fan ID в этом туре работал на стадионах «Урала», «Сочи», «Пари НН», «Крыльев Советов» и «Ростова».
Матч «Урал» — «Краснодар» посетили 2997 человек, «Сочи» — «Ахмат» — 3772 зрителей, «Пари НН» — ЦСКА — 11 847 болельщиков, «Крылья Советов» — «Торпедо» — 10 159 человек, «Ростов» — «Химки» — 5313 зрителей.
Напомним, 29 июля Минцифры сообщило, что Fan ID для посещения матчей РПЛ оформили 100 тысяч человек. А с применением карты болельщика оформлено уже около 50 тысяч билетов, абонементов и аккредитаций.