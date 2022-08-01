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11:11 (мск), источник: Sports.Ru

Промес — уже легенда «Спартака» и РПЛ. Цифры это подтверждают

Эпоха.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Матч «Спартака» и «Оренбурга» стал особенно ярким для Квинси Промеса — голландец забил два гола и сделал два ассиста. Три результативных действия случились еще в первом тайме и явно поспособствовали легкой победе красно-белых (4:1).

Промес уже — легенда РПЛ, и каждый следующий матч в лиге только укрепляет его в этом статусе.

• C «Оренбургом» Промес впервые набрал четыре очка за результативность в одном матче РПЛ, посчитал Александр Дорский. До этого было максимум три: такое случалось пять раз, и все до его возвращения в РПЛ (последний — в апреле 2018-го с «Анжи»).

• Также Квинси нанес 10 ударов по воротам, отдал 5 передач под удар — это оба лучших его показателя и по отдельности, и суммарно (количество ударных атак) за один матч в РПЛ.

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В одном матче РПЛ с сезона-2009 чаще в ударных атаках участвовали только Георги Пеев (17 за «Амкар» против «Ростова» в сезоне-2011/12), Халк (17 за «Зенит» против «Крыльев» в сезоне-2012/13) и Александр Алиев (16 за «Локомотив» против «Сибири» в сезоне-2010).

• Промес забил уже 71 гол в Премьер-лиге — больше среди легионеров только у Вагнера Лава и Сердара Азмуна (по 85). В отличие от Промеса, они чистые нападающие.

• Квинси уже в топ-20 лучших бомбардиров чемпионатов России и второй из действующих игроков после Федора Смолова (98 голов). Если же брать только эпоху РПЛ (с 2002 года), то он девятый — 2 мяча до Дмитрия Сычева, 5 — до Дмитрия Кириченко. С «Оренбургом» Промес обошел Игоря Семшова (70 голов).

Уточняем: РПЛ считается с 2002 года, чемпионаты России — с 1992-го.

• Второй гол стал для Промеса юбилейным результативным очком в лиге — теперь их у него ровно 100. С сезона-2014/15, когда голландец дебютировал в лиге, только четыре игрока набрали 100+ очков:

1) Артем Дзюба (146 за 16 311 минут).

2) Федор Смолов (118 за 14 328).

3) Сердар Азмун (106 за 12 296).

4) Квинси Промес (100 за 12 819).

Ближайший преследователь — Дмитрий Полоз, у которого только 70 баллов (за 13233 минуты).

• В чемпионатах России за «Спартак» больше Промеса забил только Егор Титов — 86 голов. Квинси потеснил со второго места Романа Павлюченко (69 голов).

Промес уже в десятке по голам за «Спартак» во всех турнирах за всю историю! И может скоро подняться выше. У него 84 гола, до Романа Павлюченко осталось три мяча, до Анатолия Ильина — 4, до Андрея Тихонова — 6 (по данным «СЭ», на которые опирается и «Спартак»).

Если же говорить о голах за «Спартак» во всех турнирах в российской истории, то Промес уже четвертый! Выше только тот же Павлюченко (87 голов), Тихонов (90) и Егор Титов (106).

Спартак
4:1
Первый тайм: 3:0
Оренбург
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