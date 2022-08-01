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10:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Как тренеры-иностранцы «Спартака» стартовали в РПЛ. Абаскаль установил рекорд

Лучше испанца начинали только двое.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Чемпионат.com

Гильермо Абаскаль — 10-й тренер-иностранец «Спартака» в чемпионате России. Российских специалистов после распада СССР у клуба было меньше, чем зарубежных. Однако большого успеха из легионеров добились только двое: Массимо Каррера выиграл чемпионат и Суперкубок России, а Паоло Ваноли — Кубок страны. В первых трёх матчах Гильермо Абаскаль набрал семь очков. Вспоминаем, как начинали в России другие тренеры-иностранцы «Спартака».

Невио Скала, январь 2004 — сентябрь 2004

Статистика: 3 матча, 1 победа, 2 ничьих, 5 очков, разница голов — 7:6.

Невио Скала, как и Гильермо Абаскаль, проиграл Суперкубок России. В марте 2004 года «Спартак» уступил ЦСКА со счётом 1:3. В чемпионате России красно-белые ни разу не проиграли в первых трёх матчах при итальянце: сыграли 2:2 с «Динамо» и «Сатурном» и победили «Торпедо-Металлург» (3:2).

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Александр Старков, сентябрь 2004 — апрель 2006

Статистика: 3 матча, 2 победы, 1 поражение, 6 очков, разница голов — 5:2.

«Спартак» Старкова первый матч проиграл ЦСКА (1:2). На 89-й минуте три очка для армейцев вырвал Ивица Олич. Затем красно-белые обыграли с одинаковым счётом 2:0 «Рубин» и «Амкар». Победы удалось достичь благодаря голам Романа Павлюченко, Михайло Пьяновича и дублю Дмитрия Аленичева.

Микаэль Лаудруп, сентябрь 2008 — апрель 2009

Статистика: 3 матча, 1 победа, 2 поражения, 3 очка, разница голов — 2:3.

Лаудруп выводил «Спартак» в группу Кубка УЕФА и проходил «Шинник» в Кубке России, но провалил старт чемпионата России. «Спартак» проиграл дома «Рубину» (0:1), одолел на выезде «Шинник» (2:1) и уступил в «Лужниках» «Крыльям Советов» (0:1).

Унаи Эмери, июль 2012 — ноябрь 2012

Статистика: 3 матча, 3 победы, 9 очков, разница голов — 8:2.

Эмери стартовал великолепно: в первом туре сезона-2012/2013 «Спартак» обыграл на выезде «Аланию» (2:1). Помните гол Эммануэля Эменике на 10-й секунде? Затем «Спартак» под руководством испанца обыграл «Волгу» (2:1) и разгромил «Динамо» (4:0). Четвёртый матч Эмери проиграл «Зениту» (0:5), но его мы не учитываем.

Мурат Якин, июнь 2014 — июнь 2015

Статистика: 3 матча, 2 победы, 1 поражение, 6 очков, разница голов — 6:5.

У Якина был самый тяжёлый календарь. На старте он обыграл на выезде «Рубин» (4:0) и «Динамо» (2:1), но уступил «Краснодару» (4:0). Швейцарец исправился за крупное поражение в дерби с ЦСКА — победой на выезде 1:0.

Источник: Чемпионат.com

Массимо Каррера, август 2016 — октябрь 2018

Статистика: 3 матча, 3 победы, 9 очков, разница голов — 5:0.

Самый титулованный тренер-иностранец «Спартака» расправился с «Краснодаром» (2:0), «Анжи» (2:0) и «Локомотивом» (1:0). Победная серия итальянца продлилась четыре матча, после чего красно-белые вылетели из Кубка России от «СКА-Хабаровск» (0:1) и проиграли «Уфе» (0:1) и «Зениту» (2:4).

Источник: Чемпионат.com

Доменико Тедеско, октябрь 2019 — май 2021

Статистика: 3 матча, 1 победа, 1 ничья, 1 поражение, 4 очка, разница голов — 3:1.

Первый матч Доменико Тедеско в «Спартаке» завершился нулевой ничьей с «Рубином». Затем последовали крупная победа над «Локомотивом» (3:0) и поражение дома от «Арсенала» (0:1). Особняком стоит дерби с железнодорожниками — в нём дубль оформил Джордан Ларссон, а ассистентский хет-трик — Зелимхан Бакаев.

Руй Витория, май 2021 — декабрь 2021

Статистика: 3 матча, 1 победа, 2 поражения, 3 очка, разница голов — 2:3.

Первый матч Руй Витория проиграл «Рубину» (0:1). Затем он взял три очка в матче с «Крыльями Советов» (1:0), но дома сенсационно уступил «Нижнему Новгороду» (1:2). Под руководством португальца «Спартак» проиграл четыре из пяти первых матчей (включая Лигу чемпионов).

Паоло Ваноли, декабрь 2021 — июнь 2022

Статистика: 3 матча, 1 победа, 2 поражения, 3 очка, разница голов — 3:4.

Итальянскому специалисту не повезло с первыми соперниками. «Спартак» в дебютном матче Ваноли проиграл ЦСКА (0:2). Затем красно-белые реабилитировались в дерби с «Динамо» (2:0), но уже дома упустили ничью в конце встречи с «Краснодаром» (1:2).

Гильермо Абаскаль, июнь 2022 — по настоящее время

Статистика: 3 матча, 2 победы, 1 ничья, 7 очков, разница голов — 9:3.

Если не брать во внимание Суперкубок России, то «Спартак» многообещающе стартовал с Абаскалем. После трудной ничьей в Грозном (1:1), где красно-белые больше тайма играли вдесятером, они с одинаковым счётом 4:1 разгромили «Краснодар» и «Оренбург». Так много в трёх стартовых турах «Спартак» ни с одним иностранным тренером не забивал.

Павел Прохоров

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