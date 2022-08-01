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17:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу»

Московский «Локомотив» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

Локомотив
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Источник: Reuters

Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.

«Мы благодарим Алексиса за игру в составе железнодорожников и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

Ранее СМИ сообщали, что Бека-Бека подпишет с «Ниццей» контракт сроком на пять лет.

Напомним, Бека-Бека стал игроком московского «Локомотива» летом прошлого года. В прошлом сезоне 21-летний французский полузащитник принял участие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги и отдал три результативные передачи. В сезоне-2022/2023 Бека-Бека сыграл в двух матчах чемпионата России и не отметился результативными действиями.

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