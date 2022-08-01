«Локомотив» объявил о переходе Бека-Бека в «Ниццу»

Сумма сделки составила € 12 млн плюс € 2 млн в виде бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи Алексиса «Локомотив» получит выплату в размере 5% от суммы сделки.

«Мы благодарим Алексиса за игру в составе железнодорожников и желаем ему удачи в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Локомотива».

Ранее СМИ сообщали, что Бека-Бека подпишет с «Ниццей» контракт сроком на пять лет.