Самая дорогая продажа лета из России! Все подробности удивительного трансфера «Локо»

Полузащитник «Локомотива» Бека-Бека перешёл в «Ниццу». Редкий по нынешним временам случай: легионер уходит из российского чемпионата за деньги, а не по разрешению ФИФА. Причём за серьёзные! Хотя, к примеру, Ольга Смородская не верила, что клубу удастся его продать хоть за какие-то деньги. «Чемпионат» выяснил у спортивного директора «Локо» Томаса Цорна, как этот переход стал возможен и сколько за игрока заплатит «Ницца».

― Когда «Ницца» впервые вышла на «Локомотив» с переговорами по Бека-Бека?

― «Ницца» следит за Бека-Бека давно. Они были заинтересованы в нём ещё тогда, когда он переходил к нам летом 2021 года. Сейчас у них поменялось руководство, пришёл новый тренер ― Фавр, но селекция осталась та же. «Ницца» вышла на нас три с половиной недели назад, а первое письменное предложение поступило в прошлый вторник вечером.

― Какой была первая реакция «Локомотива»?

― У нас не было никакого давления, что мы должны обязательно продать Бека-Бека. У клуба хорошая коммуникация со всеми легионерами. Мы готовы рассмотреть уход игроков только при выгодном предложении. Тем более Алексис подписал документ, что он отказывается от опции ФИФА, но здесь гораздо важнее человеческие отношения между клубом и футболистом и его представителями. Мы друг друга уважаем, никто из наших легионеров не собирается пользоваться этой опцией. Бека-Бека знал, что если за ним придёт клуб, который соответствует пути его карьеры, а сумма устроит «Локомотив», то препятствий с нашей стороны не будет.

― Какова сумма трансфера?

― Понятно, что «Ницца» не сразу предложила то, на что мы договорились в конце.

По итогу переговоров сумма трансфера ― € 12 млн + € 2 млн бонусами + 5% с будущей перепродажи. Логично, что французы пытались снизить цену, но мы ни от чего не зависели, действовали уверенно, и это помогло закрыть сделку на наших условиях.

― Все под большим впечатлением от суммы. За счёт чего удалось на неё договориться?

― Когда год назад Рангник и я летали в Париж на переговоры с Бека-Бека и его агентами, многие писали, что он не стоит тех денег, которые мы тогда заплатили. Многие ориентировались на сумму на Transfermarkt, но, когда речь идёт о молодых игроках, стоимость на этом сайте не отражает реальность. Ведь мы брали игрока из молодёжной сборной Франции с высоким потенциалом и большим набором качеств. Даже сейчас Алексис стоит по Transfermarkt € 3 млн, но реальность другая. Мы конструктивно подошли к переговорам с «Ниццей», понимали минимальную сумму, за которую были готовы его отпустить, потому что уверены в игроке. За эту сумму в итоге и продали.

― Помимо «Ниццы», на полузащитника были претенденты?

― Был интерес из Бундеслиги и от другого французского клуба. Но конкретика исходила только от «Ниццы»: Бека звонил Фавр, разговаривал с ним.



― Планируется ли трансфер на замену?

― Да. По всем позициям ведётся список кандидатов, чтобы оперативно реагировать на подобные ситуации. В конкретном случае часть полученных денег пойдёт на приобретение нового игрока, другая часть — на развитие нашей академии и детско-юношеского футбола.

― Этот трансфер подтверждает, что стратегия работает?

― В моём понимании ключевой вывод стратегии по спортивной части — нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счёт этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников. Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо.



― Как оценить период Алексиса в «Локомотиве»?

― Начал он довольно неплохо, зимой был лёгкий спад, но это нормально для молодого игрока, это часть процесса развития. В последних матчах прошлого сезона он показывал отличную игру: здорово работал в отборе, научился действовать конструктивно, всегда старался найти последний тонкий пас. Для «Локо» Бека-Бека был качественным игроком. Он очень тепло со всеми попрощался, долго держал прощальную речь. Алексис понимает, что, приди он в «Ниццу» год назад, скорее всего, был бы четвёртым выбором на позицию. А сейчас мы довели его до уровня, когда его покупают за приличные деньги как игрока в стартовый состав.