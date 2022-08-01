РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов
РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте союза.
РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов, сообщается на сайте союза.
Решение вступило в силу с 1 августа.
В организации добавили, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед «Ростовом».
«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. Обязать ФК “Химки” погасить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать ФК “Химки” выплатить штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги», — сказано в заявлении.
При этом РФС удовлетворил заявление «Ростова» о взыскании задолженности с «Химок» после перехода Александра Долгова.
27 мая палата РФС по разрешению споров запретила «Химкам» регистрировать новых футболистов. Было установлено, что у подмосковного клуба есть задолженность по трансферу полузащитника Артема Соколова из «Чертаново». Запрет на регистрацию будет снят после того, как клуб погасит долги. 11 июля этот запрет был снят.