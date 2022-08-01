РФС еще раз наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов

Решение вступило в силу с 1 августа.

В организации добавили, что запрет может быть снят в случае исполнения обязательств перед «Ростовом».

«Удовлетворить заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по договору о посреднических услугах в полном объеме. Обязать ФК “Химки” погасить задолженность по выплате вознаграждения за оказанные посреднические услуги. Обязать ФК “Химки” выплатить штраф за задержку выплаты вознаграждения за оказанные посреднические услуги», — сказано в заявлении.

При этом РФС удовлетворил заявление «Ростова» о взыскании задолженности с «Химок» после перехода Александра Долгова.