«Великий клуб. С определенными проблемами». Что Хачатурянц говорил о «Спартаке»: отрицал шантаж, критиковал игроков, спорил с Заремой

Ашот Хачатурянц может сменить Леонида Федуна во главе «Спартака». Он не новый человек в российском футболе, поэтому у бывшего босса РПЛ и судейского комитета РФС уже есть история отношений с красно-белыми.

Мы собрали главные цитаты Хачатурянца о «Спартаке» — от самой свежей к первым.

«Это нарушение спортивного принципа» — был на стороне «Спартака» в споре о месте Суперкубка (июль-2022)

Когда полыхала дискуссия, справедливо ли отдали Суперкубок России на «Газпром Арену», Хачатурянц высказался в пользу спартаковского мнения.

«На мой взгляд, это нарушение спортивного принципа. Если бы Петербург был принят хотя бы когда у “Динамо” гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию “Зениту” и стать чемпионом, либо когда “Спартак” еще не сыграл, условно, полуфинал, тогда понятно. Нравится, не нравится “Спартаку”, поехал — сыграл.

Но город не был назначен заранее. При этом все знают, что «Спартак» очень болезненно проиграл 1:7 в этом сезоне. Назначать игру в Санкт-Петербурге — это нарушение спортивного принципа. Свою точку зрения я высказал и Александру Дюкову, и потом высказал на исполкоме, и голосовал против.

Аргумент, что это больше шоу, а не спортивное мероприятие… Я считаю, что между «Зенитом» и «Спартаком» не может быть шоу. Даже если они будут играть 5 на 5 во дворе, то будут биться насмерть. В этом прелесть нашего футбола. Слава богу, что есть такие команды, как «Зенит» и «Спартак», которые являются принципиальными соперниками и игры которых всегда вызывают максимальный интерес. Поэтому я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной".

Сказал про «оранжевую карточку» за фол на Айртоне — за это зацепилась Зарема (март-2022)

Спорный эпизод, когда Кирилл Гоцук из «Нижнего» наступил на ногу Айртону и травмировал его — мнения разошлись.

Вот как комментировал Хачатурянц:

«Момент матча со “Спартаком” и “наступа” на Айртона? Фактически обошлось даже без вынесения желтой карточки, и ссылка была на то, что на последних сборах Витор Перрейра (глава департамента судейства РФС) именно так интерпретировал этот момент.



Хотя большинство экспертов и специалистов, которые смотрели момент, пришли к выводу, что это как минимум желтая карточка или, в общем-то, оранжевая».

Зарема Салихова потом зацепилась за эту формулировку и иронизировала о цветах, это был их яркий заочный спор.

«Если Ларссон и дальше будет так “нырять”…» — обвинил спартаковца в симуляциях (ноябрь-2020)

В матче с «Ротором» (2:0) Джордан Ларссон и Эсекиэль Понсе требовали пенальти, но Хачатурянц намекнул, что оснований маловато.

«Могу вам сказать следующее: если Ларссон и дальше будет продолжать так “нырять” в штрафной, то даже в тех эпизодах, когда его будут реально сбивать, в ворота соперников “Спартака” вряд ли станут ставить 11-метровые…».

«Заявление Федуна не связано с судейством “Спартака” — отрицал, что сработал шантаж владельца после скандала в матче с “Сочи” (август-2020)

Хачатурянц после скандального матча “Спартак” — “Сочи” (2:2) с “Проверим-провери” мог подать в отставку с поста главы судейского комитета РФС. Это тот самый матч, когда Василий Казарцев назначил два пенальти в ворота москвичей, а Леонид Федун грозился снять клуб с чемпионата.

Сообщалось, что уходить Хачатурянца отговорил глава РФС Дюков. А в октябре Хачатурянц уже высказывался о влиянии слов Федуна на судейство в отношении «Спартака».

— Как относитесь к мнению ряда футбольных людей о том, что после заявления Леонида Федуна о снятии «Спартака» с чемпионата, его команду стали судить по-другому, лояльнее?

— Не вижу тут никакой связи! Заявление Федуна никак не связано с нынешним судейством матчей «Спартака». Перекосы бывают и в ту, и в другую сторону. Считаю, что наше судейство просто стало квалифицированнее. Вы же понимаете, что скандалы прекратились не только вокруг «Спартака». Но и вокруг многих других клубов. Жалоб стало гораздо меньше. По сравнению с прошлым сезоном — в два раза меньше. А эмоциональные высказывания всегда были, есть и будут.

«“Спартак” — великий клуб. Но есть несоответствие ожиданий и результатов» — просил всех быть спокойнее, когда речь о красно-белых (июль-2020)

В интервью Нобелю Арустамяну Хачатурянц обратился к «Спартаку» и его болельщикам:

«“Спартак” — это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков. Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных. Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами.



Я хотел бы обратиться к болельщикам “Спартака” в преддверии прекрасного события — полуфинала в Петербурге, игры с “Зенитом”. Я попросил бы, чтобы не испортить ни дух футбола, ни эмоциональную составляющую, не выплескивать эти эмоции наружу, дать возможность игрокам сосредоточиться на игре.



Безусловно, выбор судьи будет под особым вниманием, чтобы ни одна из команд не могла чувствовать предвзятость в этом выборе. Мы сделаем все от себя зависящее, чтобы этого не допустить. Но просьба держать эмоции под контролем. Чего я боюсь… Мелкие ошибки, которые сразу начнут трактовать, не дай бог, игроки на поле, а потом болельщики, комментаторы и все сообщество. Это не про футбол. Хочется насладиться футболом.



Две команды. Одна заслуженно стала чемпионом, сильная команда, вторая команда с богатейшей историей и с определенными проблемами. Но две великие команды будут бороться в полуфинале. Конечно, хочется, чтобы праздник футбола не испортили, чтобы праздник футбола остался».

Бонус: «Спартак» поддержал Хачатурянца после отстранения абритра Михаила Вилкова (апрель-2021)

Пример в обратную сторону, памятное заявление «Спартака»:

«“Спартак” заявляет о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца. Мы убеждены, что последние жесткие решения, принятые Ашотом Рафаиловичем после ряда очередных скандалов, должны помочь навести порядок в российском судействе.



Знаем, что политика, проводимая комитетом, поддерживается другими российскими футбольными клубами. Желаем Ашоту Рафаиловичу и дальше добиваться прогресса в этом сложном и очень важном вопросе!».