Равшан Ирматов сообщил, что войдет в ЭСК РФС

«Позвонили из РФС, спросили, могу ли я войти в ЭСК. Скоро начну помогать комиссии — буду давать свои комментарии по тем или иным моментам. Будут ли там другие зарубежные судьи? Не знаю», — приводит слова Ирматова Metaratings.

Напомним, Ирматов обслуживал финальные матчи Кубка Азии и клубного чемпионата мира, а также работал на матчах чемпионата мира 2014 и 2018 годов и играх Кубка конфедераций 2017 года. В конце 2019 года Ирматов завершил профессиональную карьеру арбитра.